Tokyo 2021 : la France réalise une moisson de médailles pour le "Super samedi"

Les Français ont multiplié les médailles, samedi, en planche à voile, en rugby à sept, en escrime et ont remporté la médaille d'or du tournoi de judo par équipe mixte. La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a, quant à elle, remporté le 100 mètres dames, cinq ans après son sacre à Rio.





Voici les principaux évènements de la journée du samedi 31 juillet, le "Super Saturday" olympique avec en point d'orgue la finale du 100 mètres féminin.



La journée a démarré avec une belle médaille de bronze remportée en triathlon relais mixte par la délégation française (Vincent Luis, Cassandre Beaugrand, Dorian Coninx et Léonie Périault), la première médaille olympique de l’histoire de la discipline pour la France et la 14e médaille tricolore depuis le début des Jeux olympiques. La Grande-Bretagne décroche l'or, les États-Unis l'argent.



Charline Picon, championne olympique en 2016, a remporté la médaille d'argent en planche à voile RS:X. Malgré sa victoire dans la régate finale, la Charentaise a été devancée au classement général pour l'or par la Chinoise Lu Yunxiu, la Britannique Emma Wilson complétant le podium. Thomas Goyard l'a imitée quelques minutes plus tard en décrochant lui aussi l'argent dans la même discipline. Malgré une disqualification dans l'ultime manche pour avoir anticipé le départ, le Calédonien termine deuxième derrière le Néerlandais Kiran Badloe, le Chinois Bi Kun complétant le podium.

