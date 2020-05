Torture et oppression à la prison de Koutal: Le régisseur et ses hommes battent à mort des détenus Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mai 2020 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

Les actes de torture et d’oppression continuent d’être constatés dans différents lieux de privation des libertés. Des détenus désarmés sans défense sont souvent, soumis à des épreuves de torture mortelle. Le régisseur, Mamadou Pouye, son adjoint, Babacar Niang et le chef de Cour, Gorgui Diom sont accusés d’avoir brimé un prisonnier, nommé Moussa Ngom dit Ndama, à la prison Koutal.







Sans porter de gang, ces derniers, accuse-t-on, battent à mort des détenus. « On a saisi aussi, les droits de l’homme et une enquête est ouverte. Le nom du détenu est Moussa Ngom dit Ndama. Actuellement, il a été isolé pour éviter que les autorités ne viennent et le trouvent dans ses conditions de détention », a révélé la source de Leral.







D’après la source, le détenu torturé a été condamné à 20 ans de prison et il lui reste 3 ans d’emprisonnement. Mais, prévient-on, il paraît qu’ils ont la trouille actuellement. Puisque, le procureur de Kaolack, informé a ouvert une enquête.

Accueil Envoyer à un ami Partager