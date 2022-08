Touba / 1er jour Safar: L'UCG fait les choses en "grand"

A deux semaines du grand Magal de Touba, le 1er Safar a été encore célébré dans la ferveur. Les fidèles, baye Fall et particuliers ont rivalisé d'ardeur sous un soleil de plomb afin de nettoyer la ville qui va accueillir des milliers de pèlerins. Armés de pelles, brouettes, râteaux entre autres ils sont aidés par l'Ucg dans les opérations de nettoiement. Un important arsenal est mis à la disposition du comité d'organisation souligne le coordinateur de l' Ucg et directeur de la Sonaged, Mass Thiam ( benne tisseuse, pelle mécanique, brouette et près de 400 jeunes engagés )

