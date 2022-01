Touba: Abdou Bara Doly félicite YAW et met en garde Macky Sall pour 2024 Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Janvier 2022 à 11:23 | | 0 commentaire(s)| #leraltv #kebetu #senegal

Serigne Cheikh Abdou Bara Doly, défait avec Bokk Guis-Guis, félicite la coalition Yewwi Askan Wi qui, sur 602 bureaux de vote à Touba, en a gagné les 585. "On ne pouvait plus les atteindre, nous reconnaissons notre défaite et les félicitons", révèle le député, qui ajoute que ceci est la "continuité du référendum et le 2e tour de la Présidentielle. J'espère que le régime en place va en tirer des enseignements avec les régions qu'il a perdues. C'est un bon signe, car quel que soit le candidat de BBY mis par Macky Sall, il perdra l'élection en 2024".



