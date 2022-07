Touba: Abdoulahat Faye de l'Apr menace de croiser les bras s'il ne reçoit pas de moyens pour...

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juillet 2022 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de "And Defar Elek" était à la rencontre de ses militantes pour les préparatifs des Législatives à venir. Occasion pour Abdoulahat Faye de lister les difficultés qui plombent ses activités, surtout en période de campagne. Devant Serigne Gallas Kaltom et cheikh Abdoulahat Gaïndé Fatma, respectivement investis sur les listes départementales et nationales, il a réclamé des moyens pour un bon déroulement de sa campagne. A défaut, il menace de croiser les bras.