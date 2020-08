« Touba Ca Kanam » : le montant des contributions de Moustapha Cissé Lo et Sokhna Aida Diallo Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

Pour lutter contre les inondations et les eaux usées, l’association « Touba ca Kanam » lance officiellement ce samedi ses travaux dans la ville sainte de Touba. A cette occasion, Serigne Mountakha Mbacké avait recommandé à tous les disciplines d’appuyer cette structure. Et c’est ce qui a été fait. Après des contributions de Tahirou Sarr ou encore d’Aziz Ndiaye, des bonnes volontés à l’image de Moustapha Cissé Lô, ont mis la main à la patte pour soutenir ce projet. Ce dernier a donné une somme de 3 millions Fcfa, rapporte Seneweb. La célèbre veuve de Serigne Cheikh Béthio Thioune. Sokhna Aïda Diallo, a elle aussi donné 3 millions de F Cfa en guise de participation pour lutter contre les inondations à Touba.





