Touba - Découverte d'un corps pendu à un arbre: La piste d'un suicide évoquée Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020

Un corps sans vie suspendu à un arbre a été découvert ce matin, dans une clairière située entre Tindody et Belel, des localités satellites de la ville de Touba. Mis au courant, les éléments de la brigade de gendarmerie de Touba Belel se sont dépêchés sur les lieux du drame. Les sapeurs-pompiers de la 23è […] Un corps sans vie suspendu à un arbre a été découvert ce matin, dans une clairière située entre Tindody et Belel, des localités satellites de la ville de Touba. Mis au courant, les éléments de la brigade de gendarmerie de Touba Belel se sont dépêchés sur les lieux du drame. Les sapeurs-pompiers de la 23è compagnie de Touba, ont ensuite déposé le corps sans vie à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Une enquête a été ouverte. Les premiers résultats révèlent que la victime né en 1984, selon sa carte nationale d’identité, est un ressortissant du village de Ngohé et se nomme Thierno Bassirou Sene. La thèse d’un suicide par pendaison est une éventualité. Toutefois les résultats de l’enquête sont attendus pour confirmer celle-ci.



Source : Source : https://letemoin.sn/decouverte-dun-coprs-pendu-a-u...

