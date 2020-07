Touba: Des malfaiteurs cambriolent et tabassent un vendeur de Tangana

Un gérant d’un « tangana » a été victime d’agression dans la nuit du mardi au mercredi au quartier Garage Darou Mousty, à Touba . Les agresseurs étaient au nombre de deux individus armés de gourdins. Ils l’ont attaqué dans son lieu de travail pour lui prendre son argent et ses recettes. Face au refus de la victime, les malfaiteurs l’ont violemment tabassé.



Ne pouvant pas se battre contre les deux voyous, l’homme a cédé. Alertés les sapeurs pompiers l’ont trouvé gisant au sol dans un piteux état. Il a été ainsi admis hier nuit à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de la cité religieuse où il lutte actuellement contre la mort.

