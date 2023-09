Touba: Deux mois après le début des opérations de nettoiement, plus d’une tonne d’objets prohibés incinérés Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2023 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

Ce dimanche, en présence de toute la famille, le porte-parole du khalife general des Baye Fall Serigne Dame Soda Fall est revenu sur la mission qui est de veiller sur la sacralité de Touba. « Cela fait un bon moment que nous exécutons le ndigël du Khalife general. Aujourd’hui, nous voici devant les objets interdits […] Ce dimanche, en présence de toute la famille, le porte-parole du khalife general des Baye Fall Serigne Dame Soda Fall est revenu sur la mission qui est de veiller sur la sacralité de Touba. « Cela fait un bon moment que nous exécutons le ndigël du Khalife general. Aujourd’hui, nous voici devant les objets interdits prohibés que nous avons collectés dans la cité religieuse », a-t-il déclaré, lors d’une cérémonie tenue à la résidence Mame Cheikh Ibrahima Fall, sise à Dianatou Mahwa. Et d’ajouter: « Nous sommes disposés à réaliser la volonté du Khalife qui est celui du Cheikh, du Prophète et d’Allah (Swt). Nous l’avons fait sans problème, mais nous allons incinérer ces produits au vu et au su de tout le monde. Nous marchons sur les traces de Cheikh Ibra Fall qui a toujours été le garde-fou de la voie ». Serigne Dame Soda Fall a ensuite dressé un bilan des deux mois d’opérations au sein de la cité. En effet, au total, les Baye Fall ont procédé à la saisie de divers produits prohibés dont le tabac, la drogue, la cigarette, des bouteilles d’alcool, des instruments interdits à Touba, des bracelets, des chaines, des habits indécents, ballons de football, des cornes et déguisement de féticheurs, entre autres produits. Plus d’efficacité et de transparence Les Baye Faal ont ensuite procédé à l’incinération de tous ces objets prohibés saisis dans la cité religieuse à Touba, non loin de la résidence de Mame Cheikh Ibra Fall. Ce bilan à mi-parcours est jugé satisfaisant et le travail va se poursuivre dans la discipline, dans la détermination avec le seul souci d’atteindre l’objectif assigné, a fait savoir Serigne Dame Soda Fall. Auparavant, des mesures ont été prises pour subdiviser l’organisation en six groupes d’intervention pour plus d’efficacité et de transparence : les (6) six groupes formés,qui interviennent à tour de rôle, du lundi au Samedi et le dimanche, feront ensemble le tour de la corniche pour remettre de l’ordre. Le bras armé de la communauté mouride, qu’est la communauté Baye Fall, compte poursuivre sa mission de saisie et de veille sur la sacralité de la cité religieuse à la suite de la pause observée à l’occasion du grand Magal. Pour rappel, la communauté Baye Fall avait reçu du khalife general, Serigne Mountakha Mbacké, l’ordre de veiller au respect des bonnes mœurs et de la sacralité de Touba.

Mamadou DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/touba-deux-mois-apres-le-debut...

