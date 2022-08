Touba : Gabrielle Kane et L'Aprofev en renfort aux districts sanitaires d'un important lot de matériel médical Rédigé par leral.net le Mardi 16 Août 2022 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| Toujours dans son élan de solidarité, Gabrielle Kane, la féministe Présidente Association d'Appui et de Protection des Femmes Victimes de Violation de leurs droits (APROFEV) a apporté sa contribution et son appui à la ville Sainte de Touba

Ainsi, des fauteuils roulants des chaises de repos, du mobilier pouvant équiper deux à trois dispensaires, Ce geste entre en prélude au Magal de Touba, en vue dans moins d’un mois explique-t-elle…





