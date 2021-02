Touba Kaïra - Deux ans après sa disparition, sur les traces de "bébé Mourtada" La disparition de "bébé Mourtada" reste toujours un mystère, deux ans après. Libération est parti sur ses traces

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 06:07 | | 0 commentaire(s)|

Alors âgé de trois (3) ans, il avait disparu entre le domicile de sa grand-mère et celui de ses parents qui se font face. Libération en détails sur les confidences d'un témoin, alors âgé de sept (7) ans à l'époque.



Cinq (5) charlatans et une voyante ont été interrogés; les dessous de la perquisition chez un responsable de l'Alliance Pour la République (Apr).



Révélations sur la discrète descente de la Dic au niveau de la bande des filaos de Malika.



