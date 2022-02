Touba: La course poursuite entre douaniers et fraudeurs se termine par un mort du côté de... Une course poursuite entre les douaniers et les fraudeurs a fini en drame ce vendredi, selon les témoins de la scène. Selon eux, le chauffeur de la voiture des fraudeurs a percuté un mur et quand il a été extirpé de son véhicule, il a rendu l'âme quelques minutes après. La victime s'appelait Cheikh Ndiaye Guèye

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 23:08 | | 0 commentaire(s)|

L'incroyable scène s'est passée dans le quartier de Darou Minam de Touba. Selon les témoins, les douaniers poursuivaient deux voitures de fraudeurs qui roulaient à vive allure et qu'ils poursuivaient depuis Mbacké.



L'un des véhicules des fraudeurs percute un mur. "Après l'accident, les douaniers l'ont extirpé du véhicule qu'ils ont ensuite remorqué et acheminé à leur Qg. Le chauffeur, couché à même le sol n'a pu être secouru par les sapeurs pompiers qui se sont déplacés sur les lieux", ont-ils dit.



Les populations s'offusquent que la Douane pénètre jusque dans des sites saints pour y chasser. "Il faut que les autorités et l'autorité religieuse de Touba le sachent pour y mettre fin. On pouvait tous y passer si on était assis à cet endroit", se sont-elles offusquées.

