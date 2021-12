Touba: La grève du transport a paralysé toute la ville et impacté sur les l'éducation et la santé Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 11:08 | | 0 commentaire(s)| La grève des transporteurs a connu un énorme succès au niveau de Touba. Tout le système a été paralysé: éducation, santé, économique et autres secteurs. Cette grève va avoir d'importantes répercussions à tous les niveaux et selon les usagers, il urge de trouver une solution pour soulager les populations qui n'avaient vraiment pas besoin de cela.



