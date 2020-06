Touba : Les recommandations de Serigne Mountakha Mbacké Le Khalife général des mourides, Sergine Mountakha Bassirou Mbacké, s’est réjoui de la réaction ’’spontanée et positive’’ des populations de Touba, qui ont accepté de répondre à son appel lors des manifestations survenues dans la ville, en réaction contre les mesures prises dans le cadre de la riposte contre la COVID-19.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’un point de presse organisé mercredi par Serigne Bassirou Abdou Khadr, porte-parole du Khalife des mourides, il a insisté sur le respect de la hiérarchie et de la séparation des pouvoirs et rôles dévolus, à chaque niveau des responsabilités.



Selon lui, Touba est une ville bien structurée, avec des chefs de quartier, des villages, et placée sous l’autorité du Khalife général des mourides.



« Serigne Mountakha s’est inscrit dans le sillage de ses devanciers afin de préserver le legs de Serigne Touba », a-t-il dit, rappelant que c’est Serigne Sidy Moctar qui avait confié les destinées de la ville à Serigne Sidy Mbacké.



Dès son accession au Khalifa du mouridisme, Serigne Mountakha a renouvelé sa confiance à Serigne Sidy Mbacké qui continue de gérer tout le foncier de Touba.



A cet effet, la séparation des pouvoirs et la distribution des rôles s’effectuent aux différents niveaux de responsabilité, du chef de quartier aux responsables de la commune en passant par les chefs des 112 villages.



Serigne Bass a rappelé les événements survenus avec le Coronavirus, soulignant que le Khalife général des mourides y a consenti des efforts, à l’instar de tous les guides religieux auxquels il présente tous ses respects.



Aussi avec l’approche de l’hivernage, Serigne Bass Abdou Khadr a invité les fidèles à s’atteler aux travaux pré-hivernales, notamment avec l’appui de Touba Sa Kanam et des dahiras.



Aps

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos