Touba: Me Madické Niang vote la paix comme prônée par Serigne Mountakha Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Me Madické Niang, au-delà des recommandations du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, a prôné une paix durable au Sénégal. Et ceci est valable pour le camp au pouvoir comme pour celui de l'opposition.



