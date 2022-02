Touba / Mort du fraudeur: Polygame et père de 15 enfants, sa famille accuse les douaniers Après une course poursuite entre douaniers et fraudeurs qui a commencé à Mbacké et qui s'est terminée à Touba, avec à la clé un mort côté poursuivis, les langues se délient. La famille du défunt Cheikh Guèye Ndiaye se prononce et dénonce la bavure des douaniers.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 06:46 | | 0 commentaire(s)|



