Touba Ndorong : Le véhicule de Mohamed Ndiaye Rahma victime d'une attaque... Sa vitre arrière complètement saccagée.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le véhicule de Mohamed Ndiaye Rahma a fait l'objet d'une attaque.



Pour l'heure, l'on ignore s'il s'agit d'un tir à balle réelle ou d'un autre objet. Mais tout ce qu'on peut dire c’est que la vitre arrière de son véhicule a littéralement volé en éclats.



Pour rappel, le candidat de Benno Bokk Yakaar à Kaolack commune revenait d'un meeting et une fois arrivé à hauteur de Touba Ndorong, des personnes non encore identifiées ont attaqué son véhicule personnel avant de prendre la fuite et de regagner un domicile non loin des lieux de l'attaque.



Actuellement, les partisans de Mohamed Ndiaye Rahma tiennent un point de presse, mais des noms commencent à circuler...

