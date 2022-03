Touba / Opération de sécurisation : plus de 60 personnes interpellées

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Mars 2022 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments du Commissariat spécial de Touba, Ndamatou et Gouy Mbind ont sillonné les artères de la ville de Cheikh Ahmadou Bamba, dans la nuit du jeudi au vendredi. Cette opération de sécurisation a permis aux Forces de sécurité, d’interpeller 63 personnes dont 60 pour vérification d’identité, 1 pour conduite sans permis, 1 pour détention et usage de drogue. De source sécuritaire, un autre individu aurait été arrêté avec 2 kg de chanvre indien, rapporte "Le Quotidien".



La même source a également informé qu’au cours de cette vaste opération de sécurisation, 27 véhicules ont été mis en fourrière, 25 motos immobilisées et 229 pièces saisies dont des permis de conduire. Cette opération a aussi permis aux Forces de sécurité de collecter la somme de 162 000 FCfa, sous forme d’amendes forfaitaires à verser dans les caisses du Trésor public.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook