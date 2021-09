Touba: Un menuisier poignarde ses parents pour une affaire de robinet

Le pire a été évité de justesse au quartier Darou Khoudoss de Touba, où A. L. T., menuisier de son état, a été arrêté pour avoir poignardé son père à la poitrine et sa maman au thorax. Le papa et la maman, gisant dans une mare de sang, ont été admis à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba où ils ont reçu les premiers soins.



Selon des informations de "L’Observateur", reprises par Rewmi.com, tout est parti d’une dispute entre A. L. T. et sa nièce autour d’un ravitaillement en eau à la borne-fontaine de la maison. A. L. T. avait interdit à sa nièce le robinet. Une injonction que le père de famille n’a pas supporté, avant de rappeler à l’ordre son fils.



Ce dernier, qui s’est senti humilié, se retire dans sa chambre avant d’en sortir avec un couteau dont il a asséné des coups à son géniteur et à sa génitrice. Il a été déféré, mercredi dernier, au parquet de Diourbel.

