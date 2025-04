Touba : Un réseau de pirates de comptes Wave et Orange Money démantelé Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

La brigade de recherches de la gendarmerie de Touba a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol de téléphones portables et le piratage de comptes Wave et Orange Money. Menée en collaboration avec les opérateurs téléphoniques, l’opération a permis l’arrestation de cinq individus, dont le chef de bande présumé, M. Sylla alias «?Mara?». Le groupe aurait dérobé au moins cinq téléphones et détourné plus de 1,1 million de FCFA via des transactions frauduleuses. L’enquête a été déclenchée après une plainte d’Orange Finances Mobiles Sénégal, confrontée à des plaintes pour retraits non autorisés. Un des suspects arrêtés possédait plusieurs cartes SIM de victimes, et un employé d’un opérateur téléphonique est également suspecté d’avoir transmis des données sensibles au groupe. Les investigations se poursuivent pour identifier tous les complices.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79855-touba-un-rseau...

Accueil Envoyer à un ami Partager