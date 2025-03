Touba : Une délégation du FDR, hôte du Khalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, ce samedi

Une délégation du FDR était l'hôte du Khalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké à Touba, ce samedi. Le porte-parole du jour s'est réjouis des bonnes conditions de l'audience et remercie le Khalif pour son hospitalité et son écoute. Modou Diagne Fada a laissé entendre que plusieurs questions ont été soulevées devant Serigne Mountakha Mbacké, notamment le règne liberticide du nouveau régime et la mauvaise gestion du pays durant les 12 mois. Des manifestations pacifiques, promet-on, sont prévues après la korite.