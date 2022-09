Touba: Visite de terrain pour Serigne Mbaye Thiam pour cerner les problèmes et prendre des mesures Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Septembre 2022 à 08:34 | | 0 commentaire(s)| Dès son arrivée, le ministre de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam a procédé à la visite de terrain en compagnie du gouverneur et des services techniques de l'Ofor et de l'Onas. Le chantier de réhabilitation du Forage de Darou Marnan, Pk9 ou Ngelemou, puis le bassin de Keur Niang ont été visités. Ensuite le cortège du ministre rendu sur les bassins de Darou Rahmane et de Pofdy. Les échanges ont permis de cerner la situation du débordement du bassin, qui a vu les eaux envahir des vergers. D'autres sites comme le nouveau bassin de Keur Kaab qui va suppléer celui de Darou Rahmane , le forage de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, ainsi que le forage de Darou de Khoudoss ont clôturé le périple.



