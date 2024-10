Touba et Mbacké : Le manque de formation et de financement freine les activités économiques des femmes Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 19:50 | | 0 commentaire(s)| Le manque de formation et de financement freine les activités économiques des femmes de Touba et de Mbacké. Pour répondre à ce défi, le mouvement Wax Jëf a pris l'initiative de former 120 femmes à la technique de saponification, dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Ce mouvement appelle également l'État à soutenir ces femmes pour renforcer leur autonomisation.



