Touba et environs: La population vit une énorme pénurie d’eau

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 11:03

Plusieurs quartiers de Touba sont plongés dans une pénurie d’eau extrêmement poussée. Les zones les plus touchées sont celles qui sont situées sur l’axe Touba Ndiouroul – Darou Rahmane en passant par Keur Kabb.



Ces agglomérations étaient desservies en eau par le forage de Ndiouroul qui « semble dépassé par les événements ». Nous reprenons ici les mots d’un des dignitaires les plus connus du coin. Serigne Sam Niang, pour ne pas le nommer, s’étonne aussi du fait que « personne n’en parle ». Mis à part les aller-retour des dames vers les quartiers qui souffrent le moins, le seul moyen de se procurer le liquide précieux c’est de traiter avec les charretiers qui vendent la bouteille de 20 litres à 200 francs Cfa alors qu’il ne coûte en temps normal, que 100 francs cfa, renseigne Rewmi.



Les populations qui luttent contre les méfaits de la soif ne trouvent pas quoi faire, sinon d’aller chercher de l’aide au niveau de Touba Ca Kanam.



Au téléphone, Serigne Khadim Diouf, l’administrateur de la structure, confie que la demande est extrêmement forte et vient plus souvent de Darou Marnane, Tawfeekh, Bakhiya. 640 camions ont déjà été dépêchés dans ces quartiers en un temps record.

Ndèye Fatou Kébé