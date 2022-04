Touba : « les populations ne sont nullement contre le président Macky, mais contre ses représentants », Sokhna Amy Mbacké « Je pèse bien mes mots. Quand on représente un leader, un responsable, alors qu’on ne pose aucun acte magnifiant sa position et que ce leader se voit plus tard attaqué, dis-toi que c’est toi qui a entaché son image. A Touba, bagarres, tendances, querelles, audios divulgués avec des propos irresponsables, animent la scène politique. »

« Touba et ses populations ne sont nullement remontées contre le président Macky, mais contre ses représentants ! » C’est la conviction de Sokhna Amy Mbacké.



« Je pèse bien mes mots. Quand on représente un leader, un responsable, alors qu’on ne pose aucun acte magnifiant sa position et que ce leader se voit plus tard attaqué, dis-toi que c’est toi qui a entaché son image. A Touba, bagarres, tendances, querelles, audios divulgués avec des propos irresponsables, animent la scène politique. »



Toujours selon Sokhna Amy, c’est ce qui, en réalité, ternit l’image d'un parti ou d'une coalition et attente à l’image d'un leader. Donc, conclut-elle, le président Macky Sall a fait son travail et ses réalisations ont répondu aux besoins des populations, à l’image de l’intérieur du pays. Il est le président de tous les Sénégalais.

« C’est nous qui devons revoir notre position ou même disparaitre pour laisser la place à d’autres, beaucoup plus responsables. » C’était en marge d’une remise de dons en ce mois béni du Ramadan. Un acte qui a reçu des témoignages et beaucoup de bénédictions. Reportage







