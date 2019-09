Toukar : Demba DIOUF et l'homme d'affaire Farba NGOM offrent un financement de 48 millions de CFA pour les femmes

Le responsable politique Demba Diouf et l'homme d'affaire Farba Ngom et viennent d'octroyer 48 millions aux femmes de Toukar, village situé dans le département de Fatick.



Ce financement a pour but de les aider à développer des activités génératrices de revenus dans les domaines du maraîchage, du commerce et de l'élevage. Un geste fortement salué par les femmes de la localité. Elles ont saisi l'occasion pour demander aux autorités la construction de la route waxal jam-Toukar, Une vieille doléance des populations. Cette route va permettre de désenclaver la localité mais aussi faciliter leurs activités de commerce.

L'homme d'affaire, FARBA NGOM annonce aussi l'ouverture très prochaine d'une station de radio dans la localité.

