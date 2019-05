Tourisme: A la découverte du désert de Lompoul Le désert de Lompoul est une zone désertique située dans le nord-ouest du Sénégal, à mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis.

Il est situé dans la région de Louga, à moins de 10 km de l’océan, entre Lompoul-sur-mer et Kébémer. Sa superficie est de 18 km2. Les dunes peuvent atteindre une hauteur de 40 à 50 m. Le sable aux tons ocre, voire rouges, est très fin. Il n'y a presque pas de végétation.



Aux visiteurs se rendant au Sénégal, le désert de Lompoul donne souvent un avant-goût des grands déserts de Mauritanie, situés plus au nord. C'est désormais une destination assez prisée car plus sécurisée par rapport aux autres déserts de l'espace sahelo-saharien, notamment du Mali, du Niger et de la Mauritanie, où planent des attaques terroristes.



Les excursions proposées le sont généralement au départ de Saint-Louis. L’hébergement peut se faire dans un campement de khaïmas (tentes maures).



