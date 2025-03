Tournant décisif : Le pétrole sénégalais propulse le marché local

Sénégal Atlanticactu/ Production Pétrole/ Serigne Ndong Le site pétrolier de Sangomar a atteint une production de 2,7 millions de barils en février 2025, témoignant de la montée en puissance du secteur pétrolier au Sénégal. Pour la première fois, une cargaison a été dédiée au raffinage local, marquant une étape historique dans la valorisation des ressources […]

Atlanticactu/ Production Pétrole/ Serigne Ndong

Le site pétrolier de Sangomar a atteint une production de 2,7 millions de barils en février 2025, témoignant de la montée en puissance du secteur pétrolier au Sénégal. Pour la première fois, une cargaison a été dédiée au raffinage local, marquant une étape historique dans la valorisation des ressources nationales. Le Sénégal vise une production quotidienne de 100 000 barils, affirmant ainsi ses ambitions pour l’année 2025.

Selon le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, trois cargaisons (SAN021, SAN022 et SAN023), totalisant 2,59 millions de barils, ont été exportées et vendues sur les marchés national et international.

Le ministre Birame Souleye Diop a souligné ce moment décisif pour l’approvisionnement du marché local en pétrole brut sénégalais. PETROSEN Trading & Services a acquis la cargaison SAN021 pour l’approvisionner à la raffinerie SAR, avec 647 426 barils, marquant ainsi une avancée significative dans la valorisation des ressources pétrolières du pays.

Pour 2025, la production devrait s’élever à environ 30,53 millions de barils, avec l’objectif de maintenir une production quotidienne de 100 000 barils tout au long de l’année.

Source : https://atlanticactu.com/tournant-decisif-le-petro...