Tournée dans le Sud du pays: L'appel de Victorine Anquediche Ndeye

Le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye est en tournée dans le sud du pays. "Nous ne sommes pas là pour une balade, ni pour donner des explications, nous sommes dans le temps de l'action ", a-t-elle déclaré. Cela, avant d'informer qu'elle a reçue des doléances des femmes et des jeunes. Non sans annoncer la remise des financements samedi, à Ziguinchor.