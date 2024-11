Tournée de campagne : La Caravane de la coalition Mànkoo Liggéeyal Senegaal à Fatick et à Fass Ndiafadji Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 16:33 | | 0 commentaire(s)| La Caravane de la coalition Mànkoo Liggéeyal Senegaal bat campagne à l’intérieur du Sénégal. Avec sa caravane à Fatick et à Fass Ndiafadji. Dans un message en langues sérère et wolof, Souleymane Ndiaye, sa tête de liste, en contact avec les populations locales venues répondre en masse à son appel, a décliné sa vision pour une Assemblée nationale meilleure, au service du peuple…



Accueil Envoyer à un ami Partager