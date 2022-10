Tournée de sensibilisation en vue : Ousmane Sonko explique le pourquoi, dénonce des micmacs du régime pour les salir et avertit… Dans une déclaration faite ce samedi 15 octobre, Ousmane Sonko est revenu sur plusieurs points de l’actualité. La crise mondiale a d’abord été abordée, allant de la pandémie à la guerre en Europe, mais aussi la stratégie de déstabilisation du continent entreprise depuis l’indépendance par les anciens colons. Mais il a surtout mis l’accent sur la tournée de sensibilisation prévue demain pour rencontrer les populations des 16 communes du département de Mbour.

Le leader du Pastef a dès l’entame fustigé les faits dominants de l’actualité, inutiles et créés de toutes pièces, appelant ses membres, proches et sympathisants à s'éloigner de ces futilités pour se concentrer sur l’essentiel.



« La solution c’est de prendre son destin en main ». Comment des pays comme le Qatar, autres pays arabes qui ont le pétrole et le gaz sont parvenus à leur essor ?



Sa réponse sera axée sur les contrats très défavorables au Sénégal. Ensuite, d’autres sujets brulants comme le chômage, la précarité seront une porte ouverte pour expliquer le pourquoi de sa tournée et prise de contact avec les populations des localités visitées. Ce ne sera pas une campagne déguisée, mais de sensibilisation, à l'en croire.



Mais, a-t-il averti, il a eu vent des micmacs du camp d’en face visant à semer des troubles, provoquer des affrontements et demain accuser et arrêter des personnes ciblées.



Il prend à témoin l’opinion et le peuple, pour dire qu’ils ne sont mus que par la paix, face à un camp inscrit dans le complot et la manipulation. « Ce régime en fin de règne a chuté de 65% de côte de popularité à moins de 45%, il faut éviter de se laisser entrainer dans cette dégringolade de Macky qui a complètement raté ses objectifs de développement »



Pour étayer ses propos, il est revenu sur les priorités pour l’essor du pays, car selon lui, réaliser des infrastructures, c’est bien, surtout pour des infrastructures de développement économique.



« On demande même de tuer Ousmane Sonko, sans aucune réaction de la Justice. C'est assez illustratif d’une justice à deux vitesses. A ce régime, il ne reste que 15 mois de règne, mais créer des chaos pour se maintenir au pouvoir n’est pas la bonne voie.. »



Autant de raisons pour expliquer l'objet de sa tournée qu’il voulait entamer au Fouta. Après demande de report, lui et son parti vont aller visiter et écouter les populations des 16 communes du département de Mbour…



Sur la session budgétaire en cours, il a esquissé des points sur lesquels ils comptent peser de tout leur poids, mais aussi des projets de loi.



