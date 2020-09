Tournée sanitaire : Malick Gakou en escale à Tivaouane et Thiénaba Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Le leader du grand parti a entamé aujourd'hui une tournée sanitaire a travers le pays. La première étape a été Diobas. Mais avant, Malick Gakou s'est rendu à Tivaouane et Thiénaba. L'occasion de présenter des condoléances à ces deux familles religieuses qui ont perdu leur Khalife généraux. A Diobas, Malick Gakou a prévu de faire des dons en matériel sanitaire à certaines maternités.



Source : Source : https://xalimasn.com/tournee-sanitaire-malick-gako...

