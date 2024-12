Tournoi Général Doumbouya : Plus d’une vingtaine de morts lors de la finale (Vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu/ N’zérékoré/ Mamady Konté Une véritable tragédie a endeuillé la ville de N’zérékoré où se tenait la finale du tournoi de football dénommé Général Mamady DOUMBOUYA. Plusieurs dizaines de morts ont été dénombrés à la suite de violents heurts entre supporters. La finale du tournoi dédié au Président Mamadi DOUMBOUYA à N’zérékoré a viré au drame. Opposant Labé à N’zérékoré, le match a été marqué par des décisions arbitrales controversées, suscitant la colère des supporters. Après un penalty polémique et deux cartons rouges contre Labé, des violences ont éclaté. Les affrontements ont dégénéré, obligeant les forces de sécurité à intervenir avec des gaz lacrymogènes. La panique générale qui a suivi a causé un bilan tragique : plus de 20 morts, y compris des enfants, et plusieurs blessés graves. Les ministres présents sur place ont été bloqués dans le stade, témoignant de l’ampleur du chaos. Une véritable catastrophe humaine qui endeuille le pays. «Il y a une centaine de morts. Des corps sont alignés à perte de vue dans l’hôpital. D’autres sont allongés à même le sol dans les couloirs. La morgue est pleine», a dit à Atlanticactu.com un médecin de l’hôpital régional sous le couvert de l’anonymat car n’étant pas habilité à parler. «Il y a des dizaines de morts», selon un autre médecin. https://atlanticactu.com/wp-content/uploads/2024/12/Facely-Konate_20241202_1.mp4



