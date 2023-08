Trafic d’engrais subventionné : Le convoyeur et le gérant du magasin arrêtés par la gendarmerie à Kolda Les éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda ont saisi un camion transportant 10 t d’engrais subventionné en provenance de la commune de Médina El Hadj. La marchandise saisie est évaluée à 2 millions 152 mille francs CFA. Le convoyeur et le gérant de magasin de stockage de Médina Alpha

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

D’après EnQuete qui relaie l’info, depuis quelque temps, les paysans de la commune de Médina El Hadj étaient dans la tourmente. Ils faisaient face à une pénurie d’engrais destiné à la culture du maïs. Cette situation a trouvé son explication. En effet, un trafic d’engrais a été éventé par la gendarmerie dans cette localité frontalière avec la Guinée-Bissau.



Dans cette partie sud de la région de Kolda, l’engrais subventionné par l’État du Sénégal était détourné et vendu à des étrangers et à des commerçants à des prix exorbitants, au détriment des cultivateurs. Pour mettre un terme à cette pratique frauduleuse, les paysans ont mis en place des comités de vigilance.



La semaine dernière, nous dit-on, les membres de ces comités ont informé le commandant de la brigade de gendarmerie de Kolda de la présence d’un camion lourdement chargé de sacs d’engrais en provenance de la commune de Médina El Hadj. Aussitôt alerté, le major Seck a mis à contribution les militaires de Saré Yoba Diéga. Ce qui a permis d’intercepter le camion qui était en partance pour Médina Passy, dans le département de Médina Yoro Foula.



Le convoyeur Alpha Sadou et le gérant du magasin de stockage Ibrahima Hanne sont arrêtés par la gendarmerie. Ils seront déférés au parquet ce lundi. Tandis que le destinataire principal Oumar Sow et son complice sont introuvables. Ils sont tous poursuivis pour trafic et détournement de deniers publics portant sur 10 t d’engrais subventionné par l’État du Sénégal. Cette marchandise saisie est évaluée par les services compétents à 2 millions 152 mille francs CFA.



À signaler, nous dit EnQuete que le commandant de la gendarmerie de Kolda et ses hommes mènent une surveillance accrue au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau, à travers des patrouilles. Un acte bien apprécié par les populations de la zone.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook