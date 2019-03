Trafic de BMW, Mercedes et Range Rover aux Etats-Unis : Retour sur les lieux du « crime » de Ousmane Tounkara

Que s’était-il passé en mai 2015 aux Etats Unis et quelle avait été la responsabilité pénale de Ousmane Tounkara dans cette affaire ? L’affaire avait défrayé la chronique judiciaire aux Etats Unis, après qu’un tribunal fédéral a porté plainte contre sept personnes d’origine ouest africaine dont Ousmane Tounkara pour association de malfaiteur dans un complot visant l'exportation irrégulière et du transport de voitures volées.



Pour la justice américaine, les accusés auraient supervisé à la perfection, le chargement des voitures volées dans des conteneurs d'expédition à destination de l'Afrique de l'Ouest.



C’est à la suite d’une enquête minutieuse que le Groupe de travail des forces de l’ordre à la frontière (BEST) de HSI avait saisi 249 voitures de luxe volées d’une valeur supérieure à 16 millions de dollars (environ 9, 36 milliards FCFA). Bref, des bolides de luxe haut de gamme comprenant des modèles de constructeurs leaders mondiaux comme BMW, Mercedes Benz et Range Rover.



Et c’est à ce stade de l’enquête que le nom de Ousmane Tounkara est apparu. Le monsieur insulte de facebook a ainsi été cité dans les documents judiciaires américains en compagnie de six autres personnes. Il s’agissait de Adama Kamara, Boubakar Sacko, Dambelly Sarjo, Lamin Saho, Mamadou Habib Diallo et Oluwasoji Osho.







Selon la justice américaine, Ousmane Tounkara et ses acolytes savaient bel et bien que les voitures avaient été volées, avant de les embarquer dans des conteneurs et les transportaient dans un port pour les transporter vers l'Afrique de l'Ouest.







Une grande enquête de 19 mois avait été menée de façon collégiale par les enquêtes américaines HSI (Homeland Security Investigation), le Bureau de la lutte contre le crime organisé et la division de la criminalité auto du département de police de New York; Les douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP), le Bureau de la criminalité de l’assurance nationale et le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.







Selon les documents judiciaires, Adama Kamara, Boubakar Sacko, Dambelly Sarjo, Lamin Saho, Mamadou Habib Diallo, Ousmane Tounkara et Oluwasoji Osho savaient que les voitures avaient été volées, mais, les embarquaient dans des conteneurs et les transportaient dans un port pour les transporter vers l'Afrique de l'Ouest.



Ainsi, c’est assurément un grand réseau de contrebande criminelle nocif à l’industrie et à l’économie américaine en exploitant le commerce et en escroquant le gouvernement américain pour l’Afrique de l’Ouest qui avait ainsi été démantelée par les services américaines.



Ousmane Tounkara et Cie étaient ainsi accusées de travailler pour ce programme en louant des voitures de luxe à différentes sociétés nationales de location de voitures, en utilisant parfois une fausse identité, avant de conduire les voitures à un endroit convenu à l'avance pour les stocker temporairement.







Les autres membres de ce système mafieux récupéraient ensuite les voitures et les conduisaient vers un deuxième lieu où les accusés surveillaient et participaient au chargement des voitures de luxe dans des conteneurs d'expédition. Les documents d'expédition déposés auprès du CBP ont révélé que les voitures de luxe devaient être chargées sur des cargos à destination des ports d'Afrique de l'Ouest.



Cette enquête des douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP) , en partenariat avec Homeland Security Investigations et le département de police de New York, a fait preuve de vigilance et d'un talent exceptionnel pour empêcher dans la foulée que plus de 200 véhicules de luxe volés soient passés en contrebande à l'étranger vers l’Afrique de l’Ouest.







Ousmane Tounkara négocie et balance les autres Africains







Cette excitante histoire a continué dans le district sud de New York devant le juge Gabriel W. Gorenstein. Et selon les sources de notre journal, Ousmane Tounkara comme le prévoit la législation aux Etats Unis a tout simplement négocié l’allégement de sa peine comme ça se fait dans la célèbre série américaine The Blacklist en « balançant » les autres accusés.



Il a ainsi emmené à la guillotine des Guinéens et des Ivoiriens, en collaborant avec les enquêteurs du FBI. Ce faisant, Ousmane Tounkara a ainsi purgé une peine légère puisqu’il avait la chance d’avoir des papiers aux Usa. Résidence surveillée bracelet électronique jusqu’au démantèlement de cette grande Mafia. Presque quatre ans après, cette sombre histoire rattrape ainsi Ousmane Tounkara, alors qu’il est devenu un actif activiste des réseaux sociaux avec le mouvement One Million March.







Voici le site de Fbi : https://www.ice.gov/news/releases/ice-hsis-border-enforcement-security-task-force-disrupts-scheme-ship-stolen-luxury







Voici les news au Usa : https://nj1015.com/these-21-people-stole-4-million-worth-of-luxury-cars-in-n-j-and-n-y-cops-say-photos/





Source : Journal Evidence