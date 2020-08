Trafic de chanvre indien : Trois individus dont deux âgés de plus de 65 ans interpellés!

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Entre le 15 et le 16 août 2020 trois individus ont été interpellés par la brigade régionale de stupéfiants de Thiès.



Les deux premiers âgés de plus de 65 ans ont été interpellés à Pointe Sareine avec 42 kg de chanvre indien et le dernier à Mbaling avec 27,500 kg de chanvre indien, précise la police nationale.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos