Trafic de cocaïne: Une bande de trafiquants dont une Sénégalaise arrêtée en Mauritanie

Le commissaire de police 3 de tevragh-Zeina a démantelé un réseau opérant dans le trafic de la cocaïne et d’alcool. Selon le site mauritanien « Pointschaud », parmi les trois membres de la bande arrêtés, il y a une Sénégalaise du nom de Zeinebou Jonh née en 1990. Les deux autres membres de bande sont Alex Antonio, Bissau-Guinéen, né en 1978 et Jean Claude, Béninois, né en 1964.



Au moment de leur arrestation, la police a saisi sur les trafiquants, qui louaient un appartement leur servant également de QG pour leurs opérations, 252 grammes de cocaïne et 54 bouteilles d’alcool. La bande, selon la police qui a authentifie la cocaïne, vendait le gramme à 66.000 ouguiyas, soit 99.000 FCFA. Ainsi, le montant de la saisie (252 grammes) est de plus de 24 millions F CFA.