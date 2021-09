Trafic de drogue: 142 Kg de chanvre indien saisis à la plage de Petit-Mbao, 3 individus mis aux arrêts Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

C’est un gros coup réussi par les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité de la Sûreté urbaine (Su) de Dakar. Ils ont mis la main, hier mardi vers les coups de 6h du matin, sur trois individus en possession de 143 kilogrammes de chanvre indien, a appris Lesoleil.sn, de sources policières. Les […] C’est un gros coup réussi par les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité de la Sûreté urbaine (Su) de Dakar. Ils ont mis la main, hier mardi vers les coups de 6h du matin, sur trois individus en possession de 143 kilogrammes de chanvre indien, a appris Lesoleil.sn, de sources policières. Les sieurs S. Traoré, I. Diallo et D. Diagne, présumés trafiquants de drogue, ont été appréhendés grâce à une enquête minutieuse menée par les limiers. En effet, c’est le nommé S. Traoré, arrêté en premier à la Gueule-tapée, qui a finalement vendu la mèche, faisant ainsi savoir aux enquêteurs qu’il devait recevoir une forte quantité de chanvre indien à la plage de Petit-Mbao. Sans perdre trop de temps, les policiers de la Su ont effectué un transport sur les lieux, en sa compagnie du mis en cause. C’est par la suite qu’ils sont parvenus à « piéger » I. Diallo et D. Diagne, qui se sont présentés avec des blocs de chanvre indien estimés à 142 kilogrammes. Ils sont tous en garde à vue.



Source : http://lesoleil.sn/trafic-de-drogue-142-kg-de-chan...

Accueil Envoyer à un ami Partager