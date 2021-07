Trafic de drogue: 637 kg de chanvre indien saisis en 72 heures à Toubacouta et Kaolack Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

640 kg de chanvre indien, c’est la saisie effectuée entre le dimanche 11 et le mardi 13 juillet 2021 dans le centre du pays. C’est d’abord 227 kg qui ont été saisis à Toubacouta le dimanche 11 juillet 2021 vers 16h. Selon un document du bureau des relations publiques de la Douane, les agents de la Brigad Toubacouta ont pris en chasse une pirogue suspecte dont les 2 conducteurs ont fini par baisser pavillon à hauteur de la Bouée 3.



Les soupçons des agents se confirment avec la découverte de 8 colis de chanvre indien pour un poids total de 227 kg. Les occupants sont aussitôt arrêtés et la cargaison ainsi que l’embarcation saisies. Une dizaine de personnes ont été arrêtés dans le cadre de ces opérations.

Dans la nuit du 12 juillet 2021 des éléments de la Brigade mobile des Douanes de Nioro, Subdivision de Kaolack, saisissent 200 kg de chanvre indien à Mansarinko dans la commune de Karang. La drogue était conditionnée en 4 colis de 50 kg chacun. Traqués par les douaniers, les porteurs (trafiquants à pied) desdits colis ont abandonné la marchandise pour s’enfouir profitant de la nuit et de la végétation abondante de cette partie de la frontière avec la Gambie.



Enfin la dernière saisie a eu lieu le mardi 13 juillet à 6h30 du matin sur la berge du bras du Saloum à hauteur de Keur Mbouki.



Un véhicule de marque Peugeot de type 406 transportant du chanvre indien a été pris en charge par les éléments de ladite Brigade. Le véhicule a fini sa course sur la berge du bras de mer. La quantité totale de chanvre indien dissimulée dans le véhicule est de 210kg de la variété « Fogny ».

Source : https://www.dakaractu.com/Trafic-de-Drogue-637-kg-...

