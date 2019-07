Trafic de drogue : Cheikhna Keïta évoque la complicité des agents de sécurité Les 1110 kilos de cocaïne saisis au Port de Dakar ne sont qu’une goûte d’eau dans le grand vase de la quantité de drogue qui passe régulièrement nos frontières. Du moins si l’on en croit l’ancien commissaire de police, Cheikhna Keïta, qui a reconnu dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche, qu’il y a une complicité des forces de sécurité dans ce trafic.

« Partout dans le monde, les narcotrafiquants essaient d’infiltrer les polices et les gendarmeries. Et ils ne font pas que fermer les yeux, il y a des gens qui accompagnent même ces projets et travaillent à faire passer la drogue », a dit l’ex patron de l’Octris, soulignant que la quantité de cocaïne récemment saisie au Port « c’est trois fois rien ».

« Qu’est-ce qui se vend aujourd’hui à 100 milliards pour 1000 tonnes ? », s’est-il ensuite interrogé, pour dire qu’ « il est difficile de résister à la drogue, tellement il y a de l’argent ».

« La drogue suscite des envies et le premier qui tombe dessus sait qu’il peut se faire des millions. La tentation est là », a-t-il notamment souligné, invitant l’Etat « à bien traiter et à bien protéger les agents de sécurité ».



