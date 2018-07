Trafic de drogue : Le musicien David Dieng risque 12 ans de travaux forcés Né en 1981, David Dieng, alias Pablo Didier a été attrait ce mardi devant la chambre criminelle de Dakar pour des faits de trafic de drogue, de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux, de rébellion et de destruction de biens appartenant à l'État. Si toutefois le juge suit le réquisitoire du parquet le 7 Août prochain, l'accusé va croupir 12 longues années en prison.

L'arrestation de l'artiste musicien David Dieng n'a pas été de tout repos pour les éléments de la Section de Recherches. Suite à une information anonyme, faisant état d'un intense trafic de drogue, animé par le mis en cause dans différents coins huppés de Dakar, les gendarmes se sont lancés à sa trousse. N'ayant pas réussi à mettre le grappin sur le présumé trafiquant au niveau de la Brioche Dorée de Ngor le 28 février 2015, suite à une course-poursuite, les enquêteurs ont surpris le 2 Mars de la même année, le sieur Dieng dans le hall de l'hôtel Terrou Bi.



Interpelé, David Dieng qui était à bord d'un véhicule de marque Toyota, aurait tenté de s'évanouir dans la nature pour une seconde fois avant de terminer sa course sur un pan du mur de la cité Claudel. Ce, après avoir heurté le véhicule de marque 4×4 des pandores.



Ainsi, ces derniers qui ont procédé à son arrestation ont trouvé dans sa voiture 3 joints de chanvre indien et la somme de 2 millions 390 mille francs Cfa. Une perquisition effectuée dans son appartement aux Almadies avait permis d'y retrouver également les sommes de 2 000 Euros et de 2 500 Dollars, de fausses pièces administratives établies au nom de Pape Modou Dieng (extrait de naissance, carte d'identité nationale et un passeport), une voiture de marque Ford Fusion. Ainsi que 33g de cocaïne, répartis en trois sachets et des bijoux selon les agents enquêteurs.



Entendu, Daouda Dieng soutient que la drogue est destinée à sa consommation personnelle sans convaincre de sa bonne foi.



Attrait ce mardi devant la chambre criminelle de Dakar après 3 ans derrière les barreaux, l'accusé persiste dans ses dénégations. A l'en croire, c'est dans la cadre de la préparation de son album que ses parents, établis aux États-Unis lui avaient envoyé les différentes sommes d'argent. « Je suis issu d'une famille nantie. Je n'ai pas besoin de vendre de la drogue. Toutes les différentes sommes d'argent, ce sont mes parents, établis aux États-Unis qui me les avaient envoyées. Les gendarmes m'avaient proposé de leur donner de l'argent en échange de ma liberté.



Lorsqu'ils avaient retrouvé les 3 joints de chanvre indien dans la voiture de marque Toyota que j'avais prise en location. Sur ce, j'ai refusé, vu que l'argent était destiné à la préparation de mon album. Et pour se venger de moi, ils ont mentionné dans leur procès-verbal que j'avais heurté leur voiture et le mur de la cité Claudel au moment de mon arrestation. Je ne fume que du chanvre indien. Ils n'ont pas aussi retrouvé de la cocaïne chez moi », a-t-il souligné.



Des allégations qui sont loin de convaincre le représentant du Ministère public. Selon lui, l'accusé est un vrai mythomane. Dans la mesure où jusqu'à présent, aucun de ses parents n'a été identifié. Alors qu'il avait soutenu à l'enquête préliminaire que ces derniers, résidaient à Ouakam.



En outre, sa fortune ne peut provenir que de son activité illicite. Étant donné que la preuve qu'il est un musicien n'a même pas été rapportée.



Ainsi, l'avocat de la société a requis 12 ans de travaux forcés contre l'accusé et la confiscation de toute sa fortune.



La défense, assurée par Mes Bamba Cissé et Baba Diop, a plaidé pour une disqualification des faits en détention de chanvre indien en vue de l'usage. Pour les infractions de destruction de biens, de rébellion et de blanchiment de capitaux, les avocats ont sollicité l'acquittement au bénéfice du doute. Et, une application bienveillante de la loi pour le délit de faux.



Le délibéré est fixé au 7 Août prochain.















Kady FATY Leral

