Trafic de drogue : Un célèbre lutteur encourt de lourdes sanctions

Le lutteur et ses co-accusés dont le capo O. Ndiaye alias Malou, ce dernier étant tombé en compagnie de trois de ses lieutenants, risquent gros. « Ils filent droit vers la Chambre criminelle au regard de la kyrielle d'infractions retenues contre eux », liste "L'Observateur", repris par "Seneweb" : Association de malfaiteurs, trafic de drogue en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux.



D'ores et déjà, avance le titre du Groupe futurs médias, l'ancien mécanicien devenu champion de lutte affilié à l'écurie «Grand Médine Mbollo», a reconnu partiellement les faits. Repris par la source, « il a avoué qu'il savait pertinemment que les deux imposants sacs qui ont été livrés chez lui, vendredi dernier, contenaient du chanvre indien convoyé depuis Koulaye, en Casamance ». Maada, réfutant toutefois la paternité de la drogue, déclare que «i[son rôle se [limitait] à réceptionner la cargaison de drogue, pour ensuite la remettre au parrain, qui est le destinataire final du colis]i». Ce dernier, cité comme « un caïd aguerri », est en cavale, d'après la même source.



Qui poursuit : « Interpellé sur ses accointances suspectes avec plusieurs caïds de la drogue, T. Maada justifiera cette remarque par le fait qu'il fut un ancien indicateur ». Le lutteur, « confirmant son statut de repris de justice », a confessé « avoir déjà eu maille à partir avec la Justice, pour des faits de coups et blessures volontaires (Cbv) ».



"L'Observateur", révélant les détails de l'interrogatoire de Malou, souffle que « le capo du trafic de drogue dans la banlieue de Keur Massar, Mbao, Gadaye et environs, a débité des arguments de défense fallacieux » : « Mane déma wekh dounkh dong, wayé féké ma ci bolé» (j'ai la guigne, mais je ne suis en rien mêlé à ce trafic) ».



Des explications qui n'ont pas convaincu les éléments de l'Ocrtis, d'autant que relève "L'Observateur", «i[l'enquête a établi qu'il avait [mobilisé] deux motos pour escorter le véhicule loué pour convoyer [non pas un colis de chaussures comme Malou l'affirme], mais les sacs suspects]i».



Pour rappel, l’enquête a été déclenchée après la saisie de 165,5 kg de chanvre indien, le 22 janvier dernier.