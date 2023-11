Trafic de drogue: Un navire avec à bord un importante quantité de produits stupéfiants arraisonné par la Marine nationale Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2023 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

L’information est livrée mardi par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). Le patrouilleur Fouladou de la Marine nationale a arraisonné un navire avec une importante quantité de produits stupéfiants à bord, à plus de 150 kilomètres au sud de Dakar, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre 2023, […] L’information est livrée mardi par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). Le patrouilleur Fouladou de la Marine nationale a arraisonné un navire avec une importante quantité de produits stupéfiants à bord, à plus de 150 kilomètres au sud de Dakar, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre 2023, relève un communiqué. L’an source de renseigner que ledit navire a été escorté jusqu’à la Base navale Amiral Faye Gassama où il a accosté ce jour mardi 28 novembre 2023. « Les structures compétentes procèdent à l’identification et au décompte des produits saisis » et le décompte peut prendre beaucoup de temps (dans l’ordre de 2 à 3 heures).



Source : Source : https://lesoleil.sn/trafic-de-drogue-un-navire-ave...

