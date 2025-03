Trafic de migrants : Le maire de Dionewar et ses complices derrière les barreaux Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|

Après trois retours de parquet au Pool judiciaire financier, le maire de Dionewar, Lansana Sarr, et ses acolytes ont vu leur sort scellé. Inculpés pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie, ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction, qui a ouvert une information judiciaire, selon les informations de Seneweb. Le groupe avait été déféré, mardi dernier, au parquet financier par la brigade de gendarmerie de Foundiougne, dans la région de Fatick. Leur arrestation fait suite à l’interception en haute mer de deux pirogues transportant 547 migrants.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79460-trafic-de-migr...

