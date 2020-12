Trafic de visas à « Carrefour études »: Trois agents arrêtés et 142 passeports saisis

Trois (3) agents de l’agence «Carrefour Études» viennent d’être arrêtés et 142 passeports saisis par la Division des investigations criminelles (DIC). Ladite agence, découvre-t-on, ciblait les étudiants pour se remplir les comptes. Etant informés, ces limiers ont réussi à démanteler ce réseau de trafic international de migrants, de faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux.



D’après "L’Observateu"r, les mis en cause, C. F. Dioum, P. K. Ndiaye, et P. Kh. Ndiaye, trois agents de «Carrefour Études», ont été arrêtés.



Le coup de filet a eu lieu à «Carrefour Études», une agence spécialisée dans les demandes d’obtention de visas. Ils avaient comme cible les étudiants désirant poursuivre leurs études au Canada. Chaque étudiant déboursait 500 000 FCfa pour l’obtention d’un certificat d’aptitude au Canada, sans compter les frais de voyage qui étaient des faux.



