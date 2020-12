Trafic de voitures : volées en France, revendues en Afrique

Sept personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafiquants de voitures volées, pour l’essentiel en région parisienne, destinées à l’Afrique ont été inculpées vendredi et quatre d’entre elles placées en détention, a-t-on appris samedi auprès des gendarmes.



L’enquête a débuté en juin après la découverte, dans le village de Saulx-Marchais, à l’ouest de Paris, de deux conteneurs chargés de trois voitures «volées la veille», ont expliqué les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Versailles. Sept mois plus tard, c’est «un réseau particulièrement organisé» que les gendarmes ont remonté.



Une technique bien rodée



Ces membres, âgés de 20 à 35 ans, la plupart habitant la banlieue nord de Paris, volaient les voitures la nuit selon une technique bien rodée.



D’abord, ils «effectuent une effraction discrète sur une des portes puis connectent sur la prise diagnostic du véhicule un ordinateur sur lequel était installé un logiciel de reprogrammation acquis illégalement. En quelques minutes, le véhicule est reprogrammé et possède une nouvelle clé», ont détaillé les enquêteurs.



La voiture est ensuite récupérée plus tard dans la nuit par des «petites mains (...) payées une cinquantaine d’euros par véhicule déplacé» puis laissée en stationnement sur la voie publique pendant plusieurs jours ou semaines, avec, en général, une nouvelle plaque d’immatriculation.



Au bout d’un certain temps, lorsque les trafiquants estimaient que la voiture n’était plus «traçable», d’autres membres du réseau les chargeaient dans des conteneurs expédiés par voie maritime vers l’Afrique.



Au total, les enquêteurs ont identifié plus d’une trentaine de vols, majoritairement des modèles SUV, principalement en région parisienne. (AFP/NXP)



Source : https://www.impact.sn/Trafic-de-voitures-volees-en...