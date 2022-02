Trafic et Culture de Drogue : Comment Gilbert Demba a été piégé par les agents de l’Ocrtis Gilbert Demba est dans de beaux draps. Il faisait face, hier, aux juges de cette juridiction, pour répondre des chefs de trafic et culture de chanvre indien. Son interpellation a fait suite à l'exploitation d'une information anonyme, relative à un intense trafic de chanvre indien sur l'axe Ziguinchor – Parcelles-Assainies à Dakar, animé par un individu du nom de Gilbert Demba.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Février 2022

La source indiquait qu’il convoyait fréquemment du chanvre indien à bord de véhicules de transport en commun. Que le produit illicite était dissimulé dans du poisson séché. Avec ladite marchandise, il approvisionnait les dealers des Parcelles Assainies.



Pour lui mettre la main dessus, les enquêteurs ont utilisé la technique de l'incitation à la vente. Via leur informateur, ils lui ont passé une commande de cinquante kilogrammes, par téléphone. Rendez-vous a été pris, le mercredi 26 décembre 2018, à Poste Thiaroye pour la livraison de la marchandise prohibée



Un dispositif de surveillance a été mis en place. Mais, aux environs de 19 h, le trafiquant a modifié le lieu et l'heure de la transaction. Il a donné rendez-vous au Rond-point "Case Ba", vers 2 h du matin. A 1 h 50 mn du matin, l'équipe de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, déployée sur les lieux, a aperçu un individu qui portait un sac bien rempli et un petit sac de voyage.



Son allure et ses traits physiques correspondaient parfaitement à la description fournie par la source. Il a été interpellé séance tenante. Il s’est présenté comme Gilbert Demba, en provenance de Kafountine. Il a prétendu être venu à Dakar pour vendre le poisson séché qu’il transportait dans le sac en sisal qu’il avait par-devers lui.



Une fouille minutieuse des sacs s’est soldée par la découverte d’une couche de poissons séchés entourant un second sac qui contenait 15 blocs de chanvre indien de la variété dite “verte’’, accusant à la pesée 16,5 kg. Ainsi, il a été conduit au commissariat



Interrogé sur procès-verbal, Gilbert Demba a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il s'est approprié la totalité de la drogue saisie, lors de son interpellation. Interrogé sur l'origine de cette drogue, il a déclaré l'avoir cultivée dans les iles Karones (Ziguinchor).



Il a précisé être venu à Dakar pour honorer une commande passée par un certain Cheikh Diop qui était prêt à payer 25 000 F CFA le kilogramme. Il a ajouté qu’il en était à son premier coup, car c'est récemment qu'il s'est tourné vers la culture de chanvre indien pour faire face aux charges de sa famille, après la perte de son emploi. Il disait avoir démarré au mois de janvier 2017 dans une surface assez réduite pour ne pas éveiller des soupçons. Mais lors de l’instruction, Gilbert Demba a servi une autre version et déclaré que le sac n’était pas le sien. Il a dit qu’il était venu à Dakar pour ramener sa sœur malade en Casamance. S’agissant des 16 kilos de drogue, il a soutenu qu’ils appartenaient au jeune homme assis à côté de lui. Qu’il ne transportait aucun bagage à part un cartable contenant ses papiers.



A la chambre criminelle de Dakar, le représentant du ministère public a déclaré que l’accusé a tenu ce discours, parce qu’il n’a pas assez d’éléments pour se défendre. Déplorant sa mauvaise foi, il a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Les conseils de la défense, Maitres François Senghor et Ndèye Fatou Ndiaye, ont tour à tour sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

La chambre rendra sa décision, le 16 février prochain.

