Trafic international de drogue : Les douaniers saisissent près de 100 kilos de cocaïne à Koumpentoum

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu / Tambacounda / Charlotte Diop </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alors que les Sénégalais sont dans l’attente de l’installation du cinquième président de la République, les marchands de la mort profitent de la situation pour déverser au Sénégal leurs produits. Mais c’était sans compter avec la vigilance des Gabelous du corridor Dakar /Bamako, ces derniers ont saisi plus de 91 kilos de cocaïne à Koumpentoum. La saisie a été effectuée sur deux véhicules de la même marque et du même modèle (Mercedes élégance) portant des plaques d’immatriculation étrangères.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C’est dans la nuit du 31 mars 2024 que se douaniers de la Brigade Mobile de Koumpentoum ont mis la main sur 91,84 kg de cocaïne. Les agents de la Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-Est, en service entre 00h et 01h du matin, ont intercepté deux (2) véhicule transportant quelques 82 paquets de cocaïne d’un poids total de 91,84 kg, selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques. </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En service de contrôle routier sur l’axe Tamabcounda-Koumpétoum, les agents ont, d’abord, arrêté un premier véhicule dont la fouille a permis de découvrir 42 plaquettes de cocaïne rangées dans une cachette aménagée dans la malle du véhicule. Au cours de la même opération, ils ont, par la suite, intercepté le deuxième véhicule après une course poursuite sur 30 km et découvert le même modus operandi avec 40 plaquettes de cocaïne cachées au fond de la malle.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La contrevaleur de la drogue saisie est estimée à 7 347 200 000 francs CFA. Les deux convoyeurs de nationalité étrangère sont en garde à vue.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum est une unité qui s’illustre avec engagement et abnégation dans la lutte contre le trafic illicite. Cette importante saisie de cocaïne en est une parfaite illustration.</span></h5>

Source : https://atlanticactu.com/trafic-international-de-drogue-les-douaniers-saisissent-pres-de-100-kilos-de-cocaine-a-koumpentoum/



















Charlotte Diop