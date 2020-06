Trafic ou consommation de drogue ? La police de Parcelles Assainies neutralisent deux Nigérians en possession d’héroïne Etaient-ils en train de trafiquer ou de consommer de la drogue ? En tout cas, la police de Parcelles Assainies a réussi à neutraliser deux Nigérians qui détenaient de l’héroïne.

Oui, Chistrongonius O. et Tochukwu N., âgés de 24 ans, tous de nationalité nigériane, ont été déférés hier au parquet par les éléments du commissariat de Police des Parcelles Assainies, pour détention d’héroïne.



Les quidams ont été interpellés par les éléments de la brigade de recherches au cours d’une patrouille au quartier Nord Foire, en possession d’une boulette de couleur blanchâtre qui ressemblait à de l’héroïne, nous dit « L’As » dans son édition d’hier..



Ensuite, le produit a été envoyé à la Police scientifique pour analyse. Car les mis en cause ont nié lors de leur interpellation, détenir de l’héroïne. Des allégations qui ont été démenties par les résultats du test, qui confirment qu’il s’agissait bien de l’héroïne. Ils ont été placés en garde-à-vue.

