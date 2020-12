Trafic présumé de drogue : Des médecins alertent sur les fausses ordonnances, la nouvelle astuce des malfaiteurs Des médecins ont lancé une alerte sur un trafic de drogue passant par un médicament du nom de « Rivotril ». Selon ces médecins, la nouvelle astuce trouvée par ces trafiquants est de passer auprès des pharmacies par de fausses ordonnance.

« Nous appelons les confrères pharmaciens à plus de vigilance sur ces genres d’ordonnance fabriquées par un réseau de trafiquants dans le but de disposer du Rivotril en guise de drogue » ont-ils dit.



Photos à l’appui, ils indiquent que ces 2 ordonnances soi-disant prescrites par un certain Pr Momar Kane (l’une en Psychiatrie et l’autre en Neuro), ont été reçu par un collègue à la pharmacie Guigon et malheureusement pour ce trafiquant, par la vigilance et la promptitude de ce collègue il a pu être arrêté par la police.



Et cerise sur le gâteau, un autre a été arrêté à la pharmacie Aimé Césaire il n’y a pas longtemps grâce à la vigilance de leur collègue aussi Dr, mais un autre a échappé la semaine passée à la Pharmacie Gallieni, fuite due à la lenteur de la police suite à la vigilance de leur collègue Dr Maïmouna Babou.



« Le combat continue chers collègues et si nous ne les facilitons pas la tâche, ils vont finir par céder ou ils seront tous au parquet, continuons à les dénoncer » lancent nos braves médecins



